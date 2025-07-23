يد - سيف الدرع وبرشلونة في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد مشاركة برشلونة في كأس العالم للأندية ببطاقة دعوة.

وسيشارك 9 أندية في البطولة التي تستضيفها مصر أواخر سبتمبر المقبل.

في البداية تحددت 8 فرق، مع تبقي مقعد وحيد تم تحديدة عن طريق "وايلد كارد".

وبذلك سيظهر في البطولة سيف الدرع نجم منتخب مصر الذي انتقل لبرشلونة هذا الصيف.

إلى جانب رباعي فيزبريم يحيى الدرع وأحمد عادل وعلي زين وأحمد هشام "دودو".

فضلا عن لاعبي الأهلي والزمالك.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة اليد موعد إقامة بطولة العالم للأندية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الموعد من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر موعدا لإقامة بطولة العالم للأندية.

وتستضيف مصر بطولة العالم للأندية لكرة اليد للمرة الثانية تواليا.

ومن المقرر أن تقام البطولة في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.