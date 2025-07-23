قبل إعلان الصفقة رسميا.. مدافع فالنسيا ينضم لرحلة أرسنال الآسيوية

أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن كريستيان موسكيرا مدافع فالنسيا انضم إلى بعثة أرسنال في سنغافورة، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

واقترب نادي أرسنال من إتمام صفقة ضم المدافع كريستيان موسكيرا قادما من فالنسيا، حسب تقرير عديدة.

وذكرت سكاي سبورتس يوم الأربعاء أن اللاعب انضم بالفعل للفريق في رحلته الآسيوية.

وأضاف التقرير أن أرسنال قد يعلن عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

ولفت التقرير إلى أن اللاعب سيوقع على عقد يربطه بأرسنال لمدة 5 سنوات، مقابل 13 مليون جنيه استرليني + إضافات.

من المتوقع ألا يشارك اللاعب في مباراة المدفعجية الودية ضد ميلان يوم الأربعاء.

ولعب صاحب الـ 21 عاما مع الفريق الأول لفالنسيا منذ 2023.

وشارك موسكيرا في 41 مباراة بقميص فالنسيا خلال الموسم الماضي وسجل هدفا.

ويعد موسكيرا أحد الأعمدة الأساسية لمنتخبات الشباب لإسبانيا، بينما لم يسبق له الحصول على استدعاء للعب مع المنتخب الأول.

ويسعى أرسنال لتدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع بديل لجابرييل ميجاليس وويليام ساليبا.