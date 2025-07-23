مران صباحي بدني لـ الزمالك في العاصمة الإدارية

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال المران الصباحي اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقاد الإسباني راؤول لوبيز هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية خفيفة للاعبين في ظل خوض مران اليوم على فترتين.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية خلال المران الصباحي، وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني على تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار البرنامج الموضوع لإعداد الفريق.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة بطولة الملعب تحت إشراف الجهاز الفني، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين باستمرار وتصحيح الأخطاء.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.