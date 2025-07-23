تقرير تونسي يكشف موعد انضمام علي معلول للصفاقسي

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

علي معلول بشارة قيادة الأهلي

يستعد علي معلول نجم الأهلي السابق للعودة إلى فريقه السابق الصفاقسي بشكل رسمي، حسب تقارير تونسية.

وانتهى مشوار معلول مع الأهلي هذا الصيف بعد 9 سنوات حقق خلالها العديد من الألقاب.

وأفاد موقع foot24 التونسية أن معلول اجتمع مع إدارة الصفاقسي ليل الثلاثاء.

أخبار متعلقة:
الرياضية: لا تواصل بين النصر وعلي البليهي وكيل تيدي أوكو يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقاله لـ الزمالك بعد ارتباطه بالزمالك وبيتيس.. المغربي زحزوح إلى الوكرة القطري حوار – زيزو: شعرت بالسعادة أول مرة في التتش.. وأحلم بتحقيق كل البطولات مع الأهلي

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على جميع تفاصيل العقد الذي سيوقع عليه يوم الأربعاء.

وكانت إذاعة موزاييك التونسية قد ذكرت أن معلول خضع يوم الثلاثاء للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى الصفاقسي.

ووفقا للإذاعة فإن إدارة الصفاقسي تسعى إلى التوصل لتسوية مالية لغلق نزاعات رياضية محلية تهدده بعدم المشاركة في بطولة الدوري الموسم الجديد.

وتتعلق هذه النزاعات بمستحقات 3 لاعبين ومعدين بدنيين سابقين.

وفي حال إتمام الصفقة، سيعود معلول للصفاقسي بعد 9 سنوات، إذ انتقل إلى الأهلي في 2016.

اللاعب التونسي صاحب الـ35 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري 6 مرات و5 لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.

الأهلي علي معلول الصفاقسي
نرشح لكم
مدافع نيجيريا يعود إلى نانت زد يعلن انتقال مصطفى العش إلى الأهلي بشكل نهائي كما كشف في الجول - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عمرو السولية خامس الصفقات.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل سكاي: ليفربول وسان جيرمان يراقبان وضع رودريجو مع ريال مدريد تقرير: تشيلسي يتواصل مع لايبزج لضم تشافي سيمونز خبر في الجول – أحمد أيمن يوقع عقود انضمامه لـ وادي دجلة قبل إعلان الصفقة رسميا.. مدافع فالنسيا ينضم لرحلة أرسنال الآسيوية
أخر الأخبار
مدافع نيجيريا يعود إلى نانت 28 دقيقة | ميركاتو
زد يعلن انتقال مصطفى العش إلى الأهلي بشكل نهائي 34 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عمرو السولية 55 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – مشاركة الشحات وأحمد رمضان بعد التخلص من الإصابة ساعة | الدوري المصري
خامس الصفقات.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل ساعة | الدوري الإسباني
سكاي: ليفربول وسان جيرمان يراقبان وضع رودريجو مع ريال مدريد ساعة | ميركاتو
تقرير: تشيلسي يتواصل مع لايبزج لضم تشافي سيمونز ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – أحمد أيمن يوقع عقود انضمامه لـ وادي دجلة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن 4 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج
/articles/509826/تقرير-تونسي-يكشف-موعد-انضمام-علي-معلول-للصفاقسي