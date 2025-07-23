تقرير تونسي يكشف موعد انضمام علي معلول للصفاقسي

يستعد علي معلول نجم الأهلي السابق للعودة إلى فريقه السابق الصفاقسي بشكل رسمي، حسب تقارير تونسية.

وانتهى مشوار معلول مع الأهلي هذا الصيف بعد 9 سنوات حقق خلالها العديد من الألقاب.

وأفاد موقع foot24 التونسية أن معلول اجتمع مع إدارة الصفاقسي ليل الثلاثاء.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على جميع تفاصيل العقد الذي سيوقع عليه يوم الأربعاء.

وكانت إذاعة موزاييك التونسية قد ذكرت أن معلول خضع يوم الثلاثاء للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى الصفاقسي.

ووفقا للإذاعة فإن إدارة الصفاقسي تسعى إلى التوصل لتسوية مالية لغلق نزاعات رياضية محلية تهدده بعدم المشاركة في بطولة الدوري الموسم الجديد.

وتتعلق هذه النزاعات بمستحقات 3 لاعبين ومعدين بدنيين سابقين.

وفي حال إتمام الصفقة، سيعود معلول للصفاقسي بعد 9 سنوات، إذ انتقل إلى الأهلي في 2016.

اللاعب التونسي صاحب الـ35 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري 6 مرات و5 لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.