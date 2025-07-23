بعد اقترابه من ولفرهامبتون.. رومانو: أتلتيكو مدريد يخطف مارك بوبيل

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 12:07

كتب : FilGoal

مارك بوبيل - ألميريا

توصل أتلتيكو مدريد لاتفاق مع ألميريا للتعاقد مع مارك بوبيل وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي.

وأشار رومانو إلى أن الظهير الأيمن قد اتفق مع أتلتيكو مدريد بشكل نهائي مقابل 20 مليون يورو وحصول ألميريا على 15% من نسبة البيع المستقبلي.

اللاعب كان قريبا من الانضمام لولفرهامبتون الإنجليزي ولكن دخول أتلتيكو مدريد في الصفقة باللحظات الأخيرة أقنعه بتغيير وجهته.

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أتلتيكو كان خياره الأول هو التعاقد مع أريسو ظهير أيمن أوساسونا ولكنه أصبح أقرب للانضمام إلى أتلتيك بلباو لذلك غير الفريق العاصمي هدفه نحو بوبيل.

وكان ميلان في مفاوضات مع الظهير الأيمن في الفترة الماضية، لكن بحسب صحيفة توتوسبورت فإن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان أوقف المفاوضات لعدم اقتناعه به.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما على ذهبية أولمبياد باريس 2024.

وواجه بوبيل منتخب مصر في أولمبياد باريس وخسر منتخبه بهدفين مقابل هدف.

ولعب بوبيل 40 مباراة رفقة ألميريا في الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع 5 آخرين.

ولم يصعد ألميريا إلى الدوري الإسباني بعد خسارته في التصفيات المؤهلة من ريال أوفييدو.

مارك بوبيل أتلتيكو مدريد ألميريا
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