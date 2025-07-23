بنفيكا يضم ريتشارد ريوس من بالميراس

أعلن نادي بنفيكا تعاقده مع ريتشارد ريوس لاعب بالميراس البرازيلي.

ووقع ريوس على عقد مع بنفيكا حتى عام 2030.

اللاعب الكولومبي صاحب الـ 25 عاما تألق بشكل لافت خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في أمريكا خلال الفترة الماضية.

الصفقة كلفت بنفيكا 27 مليون يورو.

وكان بورتو قد قدّم عرضا لبالميراس لضم 50% من قيمة بطاقة اللاعب مقابل 15 مليون يورو لكن النادي البرازيلي رفض.

وارتبط اسم ريوس صاحب الـ 25 عاما بالانتقال لصفوف روما وإنتر من قبل.

وانضم ريوس لبالميراس في 2023 وتألق مع منتخب كولومبيا في الوصول لنهائي كوبا أمريكا 2024 ثم في كأس العالم للأندية مع بالميراس حيث ودع من ربع النهائي على يد تشيلسي.

ولعب ريوس 137 مباراة بقميص بالميراس وسجل 11 هدفا وصنع 10 آخرين بقميص بالميراس