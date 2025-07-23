روما يضم فيرجسون
الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 11:20
كتب : FilGoal
أعلن نادي روما الإيطالي التعاقد مع إيفان فيرجسون مهاجم برايتون الإنجليزي بشكل رسمي.
إيفان فيرجسون
النادي : روما
وانتقل المهاجم الأيرلندي الشاب إلى روما على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ومع برايتون لعب البالغ من العمر 20 عاما 80 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 17 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.
وفي يناير الماضي خرج للإعارة مع وست هام يونايتد.
وتبلغ قيمة إعارة إيفان فيرجسون من برايتون إلى روما 3 ملايين يورو.
وكان روما دعم هجومه بصفقة أخرى بعدما تعاقد مع المغربي نائل العيانوي قادما من لانس الفرنسي.
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روما يضم فيرجسون ساعة | ميركاتو