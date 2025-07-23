روما يضم فيرجسون

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 11:20

كتب : FilGoal

إيفان فيرجسون - برايتون

أعلن نادي روما الإيطالي التعاقد مع إيفان فيرجسون مهاجم برايتون الإنجليزي بشكل رسمي.

وانتقل المهاجم الأيرلندي الشاب إلى روما على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ومع برايتون لعب البالغ من العمر 20 عاما 80 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 17 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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وفي يناير الماضي خرج للإعارة مع وست هام يونايتد.

وتبلغ قيمة إعارة إيفان فيرجسون من برايتون إلى روما 3 ملايين يورو.

وكان روما دعم هجومه بصفقة أخرى بعدما تعاقد مع المغربي نائل العيانوي قادما من لانس الفرنسي.

روما الدوري الإنجليزي برايتون إيفان فيرجسون
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