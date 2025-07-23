الرياضية: لا تواصل بين النصر وعلي البليهي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن علي البليهي مدافع الهلال سيغادر مع بعثة فريقه إلى المعسكر الخارجي، استعدادًا للموسم الجديد، لينفي بذلك تواصله مع النصر.

وانتشرت تقارير مؤخرا عن رغبة النصر في التعاقد مع البليهي.

وأوضح التقرير عدم وجود أي تواصل بين اللاعب الدولي ونادي النصر، الغريم التقليدي للهلال.

ونقلت من مصدر مقرب من اللاعب تصريحات قال فيها: "لا يوجد أي تواصل حدث بيننا وبين نادي النصر، وكل ما يُقال غير صحيح".

وأضاف "البليهي يستعدُّ للمغادرة مع الهلال إلى المعسكر الخارجي، ولا توجد أي تعقيدات، أو مشكلات بشأن وضعه".

وأكمل "أي فريق يرغب في التعاقد مع البليهي، يجب أن يتم ذلك باتفاق جماعي بين جميع الأطراف".

وكان الهلال جدَّد عقد اللاعب لمدة موسمين، حتى 2027، وفقا لما ذكرته الرياضية السعودية، لكنْ الإعلان الرسمي للخطوة لم يتم حتى الآن.

ويخوض البليهي موسمه الثامن مع الهلال منذ انتقاله إليه قادمًا من الفتح موسم 2017ـ2018.

إذ لعب بقميص الأزرق 234 مباراةً، سجل فيها 21 هدفًا، وصنع تمريرتين حاسمتين.

وتوِّج المدافع مع الفريق بخمسة ألقاب للدوري، واثنين لدوري أبطال آسيا، وثلاثة لكأس السوبر السعودي، ومثلها لكأس الملك.