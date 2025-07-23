مواعيد مباريات الأربعاء 23 يوليو - المصري ضد النجم الساحلي.. وأرسنال يواجه ميلان

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 11:11

كتب : FilGoal

المصري ضد الصفاقسي

بدأت الفرق في خوض مبارياتها الودية استعدادا للموسم الجديد 2025/2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 23 يوليو.

مباريات ودية

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النجم الساحلي × المصري.. 7:00 مساء.

أرسنال × ميلان.. 2:30 مساء - أون سبورت.

فنربخشة × اتحاد جدة.. 10:00 مساء.

أرسنال المصري ميلان النجم الساحلي مباريات ودية
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