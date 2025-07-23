مواعيد مباريات الأربعاء 23 يوليو - المصري ضد النجم الساحلي.. وأرسنال يواجه ميلان
الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 11:11
كتب : FilGoal
بدأت الفرق في خوض مبارياتها الودية استعدادا للموسم الجديد 2025/2026.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 23 يوليو.
مباريات ودية
النجم الساحلي × المصري.. 7:00 مساء.
أرسنال × ميلان.. 2:30 مساء - أون سبورت.
فنربخشة × اتحاد جدة.. 10:00 مساء.
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