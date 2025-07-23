وكيل تيدي أوكو يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقاله لـ الزمالك

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 11:05

كتب : محمد عبد العظيم

تيدي أوكو

كشف ماريوس هابيامبيري وكيل تيدي أوكو لاعب لوزيرن السويسيري عن سبب فشل انتقال اللاعب للزمالك.

تيدي أوكو

النادي : لوزيرن

الزمالك

وقال هابيامبيري لـ FilGoal.com: "صفقة انتقال تيدي أوكو إلى الزمالك فشلت بسبب خلافات مالية، واللاعب لا يعاني من أي إصابات".

وكان الزمالك قريبا من ضم تيدي أوكو بعد إتمام الاتفاق مع الجناح الفرنسي وناديه لوزيرن السويسري.

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الجناح صاحب الـ 27 عاما سجل 10 أهداف وصنع 7 في 42 مباراة الموسم الماضي مع لوزان السويسري.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اقتراب الرياض من ضم تيدي أوكو بشكل رسمي.

وأشار التقرير إلى أن تيدي أوكو يمتلك عرضا من الزمالك المصري.

ولعب تيدي لكل من لوهافر الرديف وليل الرديف وبولوني في فرنسا، ثم انتقل للوزيرن السويسري في 2023 وقضى الموسم الماضي معارا للوزان السويسري.

وخلال مسيرته إجمالا خاض 265 مباراة سجل 55 هدفا وصنع 33 في جميع المسابقات.

ويشغل الإيفواري مركزي الجناح الأيمن والمهاجم وأيضا يلعب كجناح أيسر وصانع ألعاب..

وتضم قائمة الأبيض 5 لاعبين أجانب: المغربي صلاح الدين مصدق - المغربي محمود بنتايك - التونسي سيف الجزيري - الأنجولي شيكو بانزا - التونسي أحمد الجفالي.

وضم الزمالك حتى الآن كل من أحمد شريف وعمرو ناصر وشيكو بانزا والمهدي سليمان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك تيدي أوكو
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