بسيناريو جنوني.. إنجلترا تهزم إيطاليا في الوقت القاتل وتتأهل لنهائي يورو السيدات

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 00:45

كتب : FilGoal

كلوي كيلي - لاعبة منتخب إنجلترا للكرة النسائية

تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025 المقامة في سويسرا.

وذلك بالفوز على منتخب إيطاليا بهدفين لهدف في نصف النهائي، بعد مباراة مثيرة وصلت إلى الوقت الإضافي.

ونجح منتخب إنجلترا حامل لقب البطولة في التأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

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ليلتقي في النهائي مع الفائز من مباراة إسبانيا ضد ألمانيا والتي تقام غدا الأربعاء.

تقدم منتخب إيطاليا في الدقيقة 33 بهدف سجلته اللاعبة باربارا بونانسيا.

واستمرت محاولات منتخب إنجلترا من أجل إحراز التعادل الذي جاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع +94، عن طريق اللاعبة البديلة ميشيل أجييمانج.

لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي وتستمر الإثارة، وذلك بعدما حصل منتخب إنجلترا على ركلة جزاء في الدقيقة 118.

وتقدمت اللاعبة كلوي كيلي لتسديد الركلة لكن حارسة منتخب إيطاليا تصدت للكرة، لترتد من جديد إلى كيلي الذي وضتعها في الشباك.

لتمنح منتخب إنجلترا بطاقة التأهل لنهائي يورو السيدات.

إنجلترا للسيدات يورو 2025 للسيدات
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