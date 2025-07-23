أندية سعودية تنافس بنفيكا على ضم جواو فيليكس

الأربعاء، 23 يوليه 2025 - 00:37

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - ميلان

تسعى عدة أندية سعودية للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جواو فيليكس

النادي : تشيلسي

وعاد فيليكس لصفوف تشيلسي بعد نهاية إعارته إلى ميلان.

وبحسب ذا أثليتك، فإن جواو فيليكس دخل حسابات أندية الدوري السعودي، إضافة إلى رغبة بنفيكا في استعادة خدماته.

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واوضحت التقارير ذاتها أن القيمة التي وضعها «تشيلسي لبيع عقد اللاعب إلى الراغبين في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا، نحو 50 مليون يورو.

وانضم فيليكس إلى تشيلسي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، صيف 2024، مقابل 49 مليون يورو.

وفي الانتقالات الشتوية الماضية أعار تشيلسي لاعبه جواو فيليكس إلى ميلان الإيطالي،مقابل 5.5 مليون يورو.

وعاد جواو فيليكس إلى صفوف تشيلسي من جديد خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نهاية فترة إعارته مع ميلان، وشارك اللاعب مع الفريق الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن من تحقيق لقب السوبر الإيطالي مع ميلان في يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وشارك جواو مع ميلان الموسم الماضي في 20 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، دون أن ينجح في صناعة أي هدف.

الدوري السعودي جواو فيليكس
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