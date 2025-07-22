تقرير مغربي: الوداد قدم عرضا لضم عطية الله.. وسوتشي يشترط مليون دولار

قدم نادي الوداد المغربي عرضا للتعاقد مع يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي.

ولعب عطية الله الموسم المنصرم معارا من سوتشي إلى النادي الأهلي.

وبحسب جريدة المنتخب المغربية، فإن الوداد طلب التعاقد مع يحيى عطية الله مقابل 500 ألف دولار.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن سوتشي الروسي طلب الحصول على مليون دولار للتخلي عن لاعب الأهلي السابق.

وأعلن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي في وقت سابق عن عدم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله.

وانتهت إعارة عطية الله مع الأهلي يوم 15 يوليو الماضي.

وشارك عطية الله في مباراة بالميراس فقط مع الأهلي خلال كأس العالم للأندية بينما لم يشارك في مباراتي بورتو وإنتر ميامي.

وتعرض عطية الله لأكثر من إصابة خلال فترته مع الأهلي بالموسم المنصرم.