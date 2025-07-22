اسكواش - عودة منافسات بطولة مصر الدولية هذا الموسم إلى الأهرامات

تعود منافسات بطولة مصر الدولية لرجال وسيدات للاسكواش لإقامتها أمام الأهرامات بالموسم الجديد.

وتحتضن الأهرامات منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر المقبل بينما الأدوار التمهيدية ستقام على ملاعب نادي O west بمدينة 6 أكتوبر.

وبذلك تعود منافسات البطولة إلى الأهرامات مجددا بعد غياب في العامين الماضيين.

ويحمل الثنائي مصطفى عسل ونور الشربيني لقب البطولة بعد التتويج الموسم الماضي على حساب كل من علي فرج ونوران جوهر.

ويتنافس 96 لاعبا ولاعبة على اللقب هذا الموسم بإجمالي جوائز 712 ألف دولار أمريكي بالتساوي بين الرجال والسيدات.

وتعتبر بطولة مصر الدولية هي أولى بطولات المستوى الماسي لموسم 2025 - 2026.

وتعتبر الأهرامات أحد أبرز معالم رياضة الاسكواش منذ استضافة النسخة الأولى في 1996.

وتنطلق الأدوار التمهيدية خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر المقبل.