اسكواش - عودة منافسات بطولة مصر الدولية هذا الموسم إلى الأهرامات

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 23:18

كتب : محمد سمير

الأهرامات - اسكواش

تعود منافسات بطولة مصر الدولية لرجال وسيدات للاسكواش لإقامتها أمام الأهرامات بالموسم الجديد.

وتحتضن الأهرامات منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر المقبل بينما الأدوار التمهيدية ستقام على ملاعب نادي O west بمدينة 6 أكتوبر.

وبذلك تعود منافسات البطولة إلى الأهرامات مجددا بعد غياب في العامين الماضيين.

أخبار متعلقة:
اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي السلسلة الختامية اسكواش - خماسي مصري في انطلاق منافسات السلسلة الختامية اسكواش - بطل العالم 2019.. طارق مؤمن يعلن اعتزاله اللعبة اسكواش - سداسي مصري وانسحاب هانيا للإصابة ببطولة السلسلة الختامية

ويحمل الثنائي مصطفى عسل ونور الشربيني لقب البطولة بعد التتويج الموسم الماضي على حساب كل من علي فرج ونوران جوهر.

ويتنافس 96 لاعبا ولاعبة على اللقب هذا الموسم بإجمالي جوائز 712 ألف دولار أمريكي بالتساوي بين الرجال والسيدات.

وتعتبر بطولة مصر الدولية هي أولى بطولات المستوى الماسي لموسم 2025 - 2026.

وتعتبر الأهرامات أحد أبرز معالم رياضة الاسكواش منذ استضافة النسخة الأولى في 1996.

وتنطلق الأدوار التمهيدية خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر المقبل.

اسكواش الأهرامات مصر الدولية
نرشح لكم
كرة طائرة - الزمالك يعلن تجديد تعاقد أحمد يوسف قائد الفريق كرة سلة - انتصار جديد.. منتخب مصر يهزم سوريا في بطولة لبنان الودية هل ستنافس مصر؟ قطر تترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 كرة سلة – منتخب مصر يهزم إيران في بطولة لبنان الودية تنس - أنس جابر تعلن ابتعادها عن الملاعب لأجل غير مسمى سلة - إسماعيل مسعود: فخور بتمثيل منتخب مصر وأتطلع للمشاركة في الأولمبياد تنس – سينير يتفادى سيناريو رولان جاروس ويهزم ألفاريز في نهائي ويمبلدون كرة سلة - منتخب مصر ينهي إجراءات تسجيل اللاعب إسماعيل مسعود
أخر الأخبار
أندية سعودية تنافس بنفيكا على ضم جواو فيليكس 4 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير مغربي: الوداد قدم عرضا لضم عطية الله.. وسوتشي يشترط مليون دولار 47 دقيقة | الوطن العربي
الرياضية: تيدي أوكو يقترب من الرياض رغم عرض الزمالك ساعة | الدوري المصري
اسكواش - عودة منافسات بطولة مصر الدولية هذا الموسم إلى الأهرامات ساعة | رياضات أخرى
أهلي جدة يعوض الهلال في كأس السوبر السعودي ساعة | سعودي في الجول
وفاة لاعب فلسطيني أثناء انتظاره للحصول على المساعدات الإنسانية في غزة ساعة | الوطن العربي
اتحاد الكرة يعلن مغادرة حسن شحاتة للمستشفى 2 ساعة | الكرة المصرية
حوار – زيزو: شعرت بالسعادة أول مرة في التتش.. وأحلم بتحقيق كل البطولات مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن 4 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج
/articles/509812/اسكواش-عودة-منافسات-بطولة-مصر-الدولية-هذا-الموسم-إلى-الأهرامات