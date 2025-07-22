وفاة لاعب فلسطيني أثناء انتظاره للحصول على المساعدات الإنسانية في غزة

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 22:44

كتب : FilGoal

منتخب فلسطين

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وفاة إسماعيل أبو دان لاعب نادي التفاح أثناء انتظاره للحصول على المساعدات الإنسانية في غزة.

وتمر مدينة غزة بظروف صعبة من نقص الغذاء والمياة بسبب العدوان الغاشم خلال الفترة الحالية.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان:

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"ارتقاء إسماعيل أبو دان، لاعب نادي التفاح، أثناء انتظاره للحصول على المساعدات الإنسانية في غزة".

"سبق للشهيد أن لعب لأندية الجلاء والشاطئ والصداقة والزيتون وأهلي النصيرات وخدمات النصيرات".

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ويعد إسماعيل أبو دان أحد اللاعبين أصحاب الخبرات بالدوري الفلسطيني.

يذكر أن جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قد عقد اجتماعا لرؤساء الاتحادات الفرعية، لمناقشة عودة النشاط الرياضي.

وناقش الاجتماع الواقع الرياضي الراهن في أرض الوطن، وإمكانية استئناف نشاط كرة القدم الذي توقف يوم اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وقال الرجوب إن عودة النشاط مرهونة بضمان القدرة على الحركة وسلامة اللاعبين والجماهير، وجاهزية الملاعب لإقامة المباريات، وتوفير الحد الأدنى من الإمكانيات للأندية.

منتخب فلسطين
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