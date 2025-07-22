اتحاد الكرة يعلن مغادرة حسن شحاتة للمستشفى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مغادر حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق للمستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية.

وخضع حسن شحاتة لعملية جراحية أمس الإثنين بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي: "غادر حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية عبر تاريخها، المستشفى بعد خضوعه، مساء أمس الاثنين، لجراحة تكللت ولله الحمد بالنجاح، وباتت حالته الصحية مستقرة ومطمئنة".

وكشف كريم حسن شحاتة في وقت سابق عن الحالة الصحية لوالده أسطورة منتخب مصر كمدرب ولاعب.

وقال كريم حسن شحاتة لـ FilGoal.com: "والدي أجرى عملية جراحية في المعدة وسارت الأمور بشكل جيد وتحسنت حالته ولكنه سيستمر لفترة في العلاج".

وأضاف "أشكر كل المنظومة الرياضية لأن الجميع أراد الاطمئنان عليه وأشكر محمود الخطيب الذي اتصل بي من خارج مصر أثناء تواجد والي في غرفة العمليات، كما أشكر حسين لبيب وأحمد سليمان على الزيارة".

يُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، والأنجح على الإطلاق على المستوى القاري.

وقاد شحاتة منتخب مصر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في أعوام 2006 و2008 و2010.

شحاتة هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية.

وهو الأكثر تتويجا بها أيضا، بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا الأسبق.