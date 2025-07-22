حوار – زيزو: شعرت بالسعادة أول مرة في التتش.. وأحلم بتحقيق كل البطولات مع الأهلي

كشف أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي عن سعادته الكبيرة بالانضمام للفريق الأحمر والمشاركة معه في كأس العالم للأندية، مشددا على أنه يسعى لتحقيق كل البطولات الممكنة مع الفريق.

وأجرى زيزو حوارا مطولا مع موقع الأهلي.

وكل ما يلي جاء على لسان زيزو في حواره المصور مع موقع الأهلي:

"الأجواء مثالية للغاية في معسكر الإعداد واللاعبين في حالة معنوية مرتفعة وهناك شغف كبير لدى الجميع لبدء موسم قوي يسعى خلاله الفريق للفوز بكل البطولات".

"فترة الإعداد مهمة لتصحيح الأخطاء والوصول إلى نسبة 100% من الجاهزية، وهو ما ظهر في مباراة الملعب التونسي الودية، بعدما تم توزيع دقائق اللعب على الجميع، وهي أمور مهمة تمنح مؤشرات إيجابية للجميع".

"الجهاز الفني لديه أفكار عديدة يعمل على تطبيقها قبل انطلاق المنافسات الرسمية ولا أشعر بالقلق بشأن التحضير للموسم الجديد".

"انضممت للفريق في أمريكا أثناء المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وعند العودة للتدريبات في ملعب التتش كنت سعيدا للغاية، والأجواء كانت مختلفة ولم أشعر بأنني غريب عن تلك الأجواء في ظل صداقتي بمعظم اللاعبين، وكنت أشعر براحة نفسية كبيرة منذ اليوم الأول لي بالنادي خاصة مع استقبال زملائي ودعم الجماهير".

"أي لاعب بالنادي الأهلي يجب أن تكون لديه تطلعات كبيرة قبل بداية كل موسم، ويعمل على الفوز بكل البطولات، فالجهاز الفني واللاعبين يعلمون جيدا طموحات جماهير الأهلي، خاصة مع الصفقات الجديدة ورغبة الجماهير في الفوز بكل الألقاب".

"وجود تعاقدات قوية يدفع اللاعبين لبذل كل ما يمكن للتتويج بالألقاب وندرك حجم ما تطمح إليه الجماهير، وسوف نقدم كل ما لدينا، ونسعى أن يكون موسما يليق بنا".

"تريزيجيه لاعب كبير وقدم الكثير للأهلي والمنتخب ولا يوجد لديه شك أنه سيقدم موسما قويا ومميزا مع الأهلي".

"جماهير الأهلي استقبلتني بشكل رائع، ولا أحد يتخيل كيف أنتظر بداية الموسم لكي أقدم كل ما يمكن، وسوف يشاهد الجميع نسخة مختلفة وجديدة من حيث العطاء في الملعب".

"المنافسة قوية للغاية بين كل اللاعبين لأن كل مركز يتواجد به أكثر من لاعب مميز، وهي ظاهرة صحية وتتيح للمدير الفني خيارات عديدة، والأهلي يشارك في بطولات عديدة، ويحتاج إلى قائمة قوية وجاهز بنفس الجودة".

"كنت أنتظر بداية مشواري مع الأهلي بفارغ الصبر، وكنت أشعر بحماس كبير، وتدربت بقوة، وجهزت نفسي للبطولة الكبيرة، وربما لم تكن النتائج موفقة بالنسبة لنا، ولكنها كانت بداية جيدة لي، والقادم سيكون أفضل".

"بدون مبالغة تشرفت باللعب أمام ميسي، ولكن كان تركيزي الأكبر في خوض أول مباراة مع النادي، شغفي لخوض أول لقاء مع الأهلي كان أكبر من اللعب أمام ميسي بشكل عام قدمنا عروضا قوية وأهدرنا فرصا عديدة، ولم نكن موفقين بعدما قدمنا المطلوب، في ظل قدوم مدير فني جديد ولاعبين جدد في فترة قصيرة".

"الطموحات داخل الأهلي لا تتوقف، وكل اللاعبين لديهم أحلام وطموحات كبيرة، وسوف نسعى للعودة إلى كأس العالم للأندية في 2029".

"انتظر تسجيل أول أهدافي مع الأهلي لكني لن أتعجل ذلك، وأثق في أنه سوف يحدث في الوقت المناسب، والمهم أن أقدم المطلوب مني في المقام الأول، وأتمنى أن يكون في أول مباراة ببطولة الدوري".

"لا أفكر في احتفال معين فقط أتمنى أن أسجل الهدف. ومن المميز أن يبدأ الموسم مبكرا في شهر أغسطس، خاصة أن أجندة الموسم المقبل مزدحمة محليا وقاريا، بخلاف ارتباطات المنتخب الوطني، وأرجو أن يكون موسما مميزا بالبطولات والإنجازات، وأتوقع أن تكون المنافسة صعبة على كافة الأصعدة بعدما تطورت الفرق وجودة الدوري بدأت ترتفع بشكل عام، وهو أمر تنافسي يخدم مصلحة الكرة المصرية".

"الجماهير من حقها أن تبدي رأيها في أداء اللاعبين، ولابد أن يتفهم كل لاعب طبيعة وظيفته، وأن يتعامل مع كل الضغوط والظروف، ويكون متأكدا أن ارتداء قميص الأهلي يتطلب الفوز في كل المباريات حتى لو كانت ودية، مع ضرورة أن يدرك اللاعبون أن طموحاتهم لابد أن تكون متجددة باستمرار، وجماهير الأهلي تتطلع للفوز بالألقاب، والتتويج دائما بالبطولات".

"جمهور الأهلي دائما يدعم اللاعبين حتى في الفترات التي يمر بها اللاعب بحالة من عدم التوفيق، وكرة القدم بها متغيرات عديدة، وبالتأكيد سوف نسعى لتحقيق الأهداف التي نخطط لها، وهذا ليس غريبا على النادي وجماهيره".

"ليست لدي أهدافا فردية، وإنما أهداف إلى تحقيق أهداف الفريق الجماعية وأن أقدم 200% من جهدي، وأحقق موسما تاريخيا مع الأهلي أفوز خلاله بكل البطولات الممكنة".

"حياتي خارج الملعب تتعلق بكرة القدم وتتمثل في التدريبات الإضافية والاستشفاء والاهتمام بالتغذية السليمة لتجنب التعرض للإصابات والبقاء في المنزل، وأعمل على تطوير نفسي من خلال تحليل الأداء والتدرب بقوة وتصحيح الأخطاء".

"لاعب كرة القدم عليه أن يتعامل مع الضغوط بشكل احترافي وعدم التأثر بالانتقادات حتى ينجح في تصحيح أوضاعه بالمباريات القادمة دائما".

"شكرا لجماهير الأهلي على استقبالهم، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم بي، وأنا متحمس للعب أمامكم في استاد القاهرة، وأتمنى أن أقدم كل ما يمكن من أجلكم".

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