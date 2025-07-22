خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من ضم ناشئ الأهلي

اقترب نادي غزل المحلة من التعاقد مع أحمد وحيد ناشئ الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواصل غزل المحلة محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة أتم اتفاقه مع الأهلي بشأن ضم أحمد وحيد لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويجيد أحمد وحيد صاحب الـ 20 عاما اللعب في مركز خط الوسط.

كما علم FilGoal.com في وقت سابق أن غزل المحلة قريب من ضم محمد عبد الغني لاعب البنك الاهلي والزمالك السابق.

وانتهى تعاقد مع عبد الغني مع البنك الاهلي بنهاية الموسم المنصرم ليصبح لاعبا حرا.

ويواصل غزل المحلة محاولات تدعيم صفوفه تحت قيادة علاء عبد العال تحضيرا للموسم الجديد.