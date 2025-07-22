كرة طائرة - الزمالك يعلن تجديد تعاقد أحمد يوسف قائد الفريق

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 21:34

كتب : FilGoal

أحمد يوسف عفيفي - طائرة الزمالك

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقده مع أحمد يوسف عفيفي قائد فريق الطائرة.

اللاعب كان قد جدد تعاقده بنهاية الموسم الماضي أيضا لمدة موسم واحد.

وكان الزمالك قد أعلن تجديد تعاقد محمد عادل لاعب فريق الطائرة لمدة موسمين حتى صيف 2027.

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وحقق الزمالك الموسم لقب البطولة العربية للأندية فقط.

بينما ودع منافسات الدوري والكأس والسوبر.

ولم يشارك الزمالك في منافسات بطولة إفريقيا والتي توج بها السويحلي الليبي.

وفي سياق منفصل أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة إقامة قرعة الدوري الممتاز ظهر الإثنين 11 أغسطس المقبل.

وينطلق موسم الرجال يوم 20 أكتوبر المقبل وينتهي يوم 17 مايو 2026.

الزمالك كرة طائرة أحمد يوسف عفيفي
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