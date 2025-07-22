كرة سلة - انتصار جديد.. منتخب مصر يهزم سوريا في بطولة لبنان الودية

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

تغلب منتخب مصر لرجال كرة السلة على سوريا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان الودية الدولية.

وحقق منتخب مصر الفوز على سوريا بنتيجة 77-66.

ويشارك منتخب مصر في بطولة لبنان الودية استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا "الأفروباسكت" المقرر لها في شهر أغسطس المقبل في أنجولا.

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وكان المنتخب المصري قد نجح في افتتاح مشواره بالفوز على إيران بنتيجة 60-59.

ويلعب منتخب مصر في البطولة أيضا ضد كل من الأردن ولبنان.

وتضم قائمة مصر في البطولة كل من:

عمرو الجندي - أنس أسامة - يوسف شوشة - إيهاب أمين - باترك جاردنر - عمرو زهران -عمر طارق - أحمد أبو العلا - خالد عبد الناصر – ميدو طه - آدم موسى - إسماعيل مسعود - سيف سمير - أحمد ريحان - مهاب ياسر - ياسين نصر.

وفي بطولة إفريقيا يقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من السنغال ومالي وأوغندا.

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