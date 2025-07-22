كرة سلة - انتصار جديد.. منتخب مصر يهزم سوريا في بطولة لبنان الودية

تغلب منتخب مصر لرجال كرة السلة على سوريا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان الودية الدولية.

وحقق منتخب مصر الفوز على سوريا بنتيجة 77-66.

ويشارك منتخب مصر في بطولة لبنان الودية استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا "الأفروباسكت" المقرر لها في شهر أغسطس المقبل في أنجولا.

وكان المنتخب المصري قد نجح في افتتاح مشواره بالفوز على إيران بنتيجة 60-59.

ويلعب منتخب مصر في البطولة أيضا ضد كل من الأردن ولبنان.

وتضم قائمة مصر في البطولة كل من:

عمرو الجندي - أنس أسامة - يوسف شوشة - إيهاب أمين - باترك جاردنر - عمرو زهران -عمر طارق - أحمد أبو العلا - خالد عبد الناصر – ميدو طه - آدم موسى - إسماعيل مسعود - سيف سمير - أحمد ريحان - مهاب ياسر - ياسين نصر.

وفي بطولة إفريقيا يقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من السنغال ومالي وأوغندا.