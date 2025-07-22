مران الزمالك - انتظام آدم الكايد.. ومحاضرة فنية من فيريرا

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 20:33

كتب : FilGoal

الزمالك

انتظم الفلسطيني آدم كايد لاعب الزمالك المنضم حديثا في تدريبات الفريق الجماعية بالعاصمة الإدارية في إطار معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية.

وشارك آدم كايد في الفقرة البدنية بصورة طبيعية بجانب مشاركته في التدريبات الفنية والخططية استعداداً للمرحلة المقبلة.

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وحرص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على التركيز خلال المران على الجوانب الخططية والفنية، قبل خوض تقسيمة بطولة الملعب في ختام التدريب.

وخصص فيريرا، فقرة بدنية للاعبين وتولي الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، الإشراف على هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعداداً للمرحلة المقبلة، بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وكان الفريق فاز على رع وديا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

الزمالك يانيك فيريرا
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