كما انفرد في الجول.. الجزيرة الإماراتي يضم إبراهيم عادل

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 20:37

كتب : حامد وجدي

إبراهيم عادل - الجزيرة الإماراتي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي ضم إبراهيم عادل من بيراميدز بشكل رسمي.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

الجزيرة

وكتب الحساب الرسمي لنادي الجزيرة "ساحر جديد في صفوف فخر أبو ظبي".

وكان FilGoal.com قد علم بإتمام صفقة انتقال إبراهيم عادل إلى الجزيرة مقابل ما يقارب من 5 ملايين دولار.

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وغاب الدولي المصري عن قائمة بيراميدز المسافرة إلى تركيا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وبدأ معسكر الجزيرة في مدينة ماربيا يوم الأحد 13 يوليو.

وتلقي بيراميدز عرضا رسميا من الجزيرة الإماراتي لضم إبراهيم عادل بمقابل يتجاوز 3 ملايين دولار، إلا أن النادي المصري رفض وطلب زيادة المقابل المادي.

ومع رغبة المدير الفني للجزيرة الحسين عموتة في انضمام إبراهيم عادل للفريق، توصل الطرفان بعقد ينص على انضمام اللاعب بعقد لمدة 5 مواسم مقابل 5 ملايين دولار.

كما حصل اللاعب على وعد شفهي بالموافقة على خوض تجربة الاحتراف في أوروبا حال وصول عرض مناسب.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 35 مباراة منذ بداية الموسم المنصرم وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.

وإجمالا خاض إبراهيم عادل 169 مباراة بقميص بيراميدز منذ انضمامه من المريخ البورسعيدي.

وسجل 48 هدفا وصنع 23 وتوج بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

الجناح الأيسر شارك بقميص منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو ثم باريس وفي كلاهما كان تحت عمر 23 عاما ليكون الوحيد الذي حقق هذا الأمر.

كما بات أكثر لاعب مصري مشاركة في مباريات بالألعاب الأولمبية عبر التاريخ برصيد 9 مباريات.

وخاض عادل 14 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل هدفين منها هدف التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بتسديدة من منتصف الملعب في شباك موريتانيا.

واحتل الجزيرة المركز السابع برصيد 37 نقطة في ترتيب الدوري الإماراتي الموسم الماضي.

وتوج الجزيرة الموسم الماضي بلقب كأس الرابطة الإماراتية على حساب شباب الأهلي دبي بمشاركة محمد النني.

الجزيرة بيراميدز إبراهيم عادل
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