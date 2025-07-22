يوفنتوس يفعل بند شراء كونسيساو حتى 2030

أتم نادي يوفنتوس بند شراء فرانسيسكو كونسيساو لاعب بورتو لضمه بشكل نهائي.

فرانشيسكو كونسيساو النادي : بورتو يوفنتوس

وأعلن نادي يوفنتوس ضم اللاعب البرتغالي حتى صيف 2030 بعد الاتفاق مع نادي بورتو.

وكان ينتهي عقد كونسيساو مع بورتو صيف 2029.

ونجح كونسيساو مع يوفنتوس تسجيل هدفين في كأس العالم للأندية ضد العين الإماراتي.

وكان كونسيساو معارا من بورتو إلى يوفنتوس حتى نهاية كأس العالم للأندية.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 40 مباراة مع البيانكونيري وسجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين.

وبعيدا عن المساهمات التهديفية تألق كونسيساو على مستوى المراوغات ليصبح ثاني أكثر لاعب في يوفنتوس تحقيقا للمراوغات خلف كينان يلديز.