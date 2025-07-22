يوفنتوس يتعاقد مع كونسيساو بشكل دائم حتى 2030

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

كونسيساو - إنتر - يوفنتوس

أتم نادي يوفنتوس شراء فرانسيسكو كونسيساو لاعب بورتو لضمه بشكل نهائي.

وأعلن نادي يوفنتوس ضم اللاعب البرتغالي حتى صيف 2030 بعد الاتفاق مع نادي بورتو.

وكان ينتهي عقد كونسيساو مع بورتو صيف 2029.

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ونجح كونسيساو مع يوفنتوس تسجيل هدفين في كأس العالم للأندية ضد العين الإماراتي.

وكان كونسيساو معارا من بورتو إلى يوفنتوس حتى نهاية كأس العالم للأندية.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 40 مباراة مع البيانكونيري وسجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين.

وبعيدا عن المساهمات التهديفية تألق كونسيساو على مستوى المراوغات ليصبح ثاني أكثر لاعب في يوفنتوس تحقيقا للمراوغات خلف كينان يلديز.

وقضى اللاعب البرتغالي الموسم الماضي معارا إلى يوفنتوس دون وجود بند أحقية الشراء وعاد إلى ناديه مجددا.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن كونسيساو وقع على تنازل عن 20% من راتبه لإتمام انتقاله إلى يوفنتوس.

ووفقا لرومانو فإن النادي الإيطالي أتم اتفاقه مع بورتو مقابل 30 مليون يورو على 4 أقساط.

يوفنتوس كونسيساو
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