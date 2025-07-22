بسيناريو درامي أمام شوقي غريب.. الهلال يتوج بلقب دوري النخبة السوداني برباعية في المريخ

توج الهلال السوداني بلقب الدوري السوداني للنخبة بعد الفوز على المريخ غريمه التقليدي برباعية دون رد.

ويتولى شوقي غريب تدريب فريق المريخ السوداني.

وسجل رباعية الهلال كل من عبد الرؤوف يعقوب هدفين، وهدف لكل من محمد عبد الرحمن ووالي الدين بوجبا.

وكان المريخ متصدرا لترتيب المرحلة النهائية من دوري النخبة برصيد 14 نقطة، والهلال كان في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

لكن الهلال استطاع الفوز والتعادل مع المريخ في عدد النقاط، وتخطيه في فارق الأهداف.

ليتوج الأزرق بلقب الدوري السوداني في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الدامر.

وأقيم دوري النخبة في السودان بعد استئناف المسابقات هناك مرة أخرى عقب استقرار الأوضاع الأمنية.

وشارك في الدوري 8 فرق وهي الهلال والمريخ والأهلي مدني وأمل عطبرة والمريخ الأبيض والزمالة والميرغني كسلا وحي الوادي نيالا.