بقيادة مؤمن سليمان.. تقرير تونسي: المثلوثي يقترب من الشرطة العراقي

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - بعثة الزمالك

اقترب نادي الشرطة العراقي من حسم صفقة انتقال حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك السابق.

وكان المثلوثي قد رحل عن الزمالك بنهاية الموسم المنقضي بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وكشف موقع نسمة سبور التونسي عن دخول الشرطة العراقي في مفاوضات متقدمة مع حمزة المثلوثي.

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وأشار التقرير إلى اقتراب الصفقة من الحسم بعد تقارب من الجانبين.

ويقود الشرطة العراقي، مؤمن سليمان المدير الفني المصري.

وتوج الشرطة العراقي بلقب الدوري الموسم الماضي بينما ودع كأس العراق من نصف النهائي.

المدافع التونسي البالغ 32 عاما خاض الموسم الجاري 14 مباراة إذ تعرض للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت في شهر يناير الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وبقميص الزمالك خاض 153 مباراة سجل 5 وصنع 6.

وساهم المثلوثي في تتويج الأبيض بـ 6 ألقاب منذ انضمامه في 2020.

الزمالك حمزة المثلوثي الشرطة العراقي
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