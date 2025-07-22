تقارير: انهيار صفقة انتقال هانكو من فينورد إلى النصر

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 19:12

كتب : FilGoal

دافيد هانكو - فينورد

انهارت صفقة انتقال ديفيد هانكو إلى نادي النصر من فينورد الهولندي بعد إتمام الاتفاق بين الجابنين.

ديفيد هانكو

النادي : فيينورد

النصر

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن وسائل إعلام هولندية عن التحاق اللاعب السلوفاكي بمعسكر فينورد اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن هانكو كان قريبا من الانتقال إلى النصر بعد الاتفاق بين الطرفين قبل انهيار الاتفاق.

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ولم يتم ذكر السبب الرئيسي خلف إلغاء الصفقة حتى الآن.

وأوضح الموقع في وقت سابق أن الناديين توصلا إلى الاتفاق على شروط التعاقد.

وكانت قيمة الصفقة 40 مليون يورو، بواقع 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت في صفقة قياسية للنادي الهولندي.

وسبق وأن لعب هانكو في صفوف فيورنتينا قبل أن ينتقل إلى سبارتا براج التشيكي على سبيل الإعارة.

وانضم هانكو إلى فينورد في صيف 2022.

النصر هانكو فينورد
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