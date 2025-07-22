باسم علي يعلن اعتزاله كرة القدم

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 19:02

كتب : FilGoal

باسم علي رجل مباراة فيوتشر مع غزل المحلة

أعلن باسم علي لاعب الأهلي السابق اعتزاله كرة القدم.

باسم علي

النادي : معتزل

الأهلي

وكتب باسم علي عبر حساباته الشخصية اعتزاله كرة القدم بعد نهاية مسيرته مع نادي المقاولون العرب.

واعتزل الظهير الأيمن كرة القدم في عمر 37 عاما.

وبدأ باسم علي مسيرته الكروية في نادي شهداء الإسماعيلية ثم انتقل إلى بترول أسيوط والمقاولون العرب والأهلي ومودرن سبورت والجونة.

ومع الأهلي لعب باسم علي منذ عام 2014 وحتى 2015 وحقق مع الأحمر عدة بطولات.

وكانت آخر محطة في مسيرة باسم علي مع المقاولون العرب وساهم في عودته للدوري الممتاز.

باسم علي المقاولون العرب الدوري المصري الأهلي
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