سكاي: مولر يعلن وجهته المقبلة في أمريكا خلال 10 أيام

كشفت سكاي سبورت ألمانيا عن قرار توماس مولر بالاستمرار في الملاعب وعدم الاعتزال.

توماس مولر النادي : بايرن ميونيخ لوس أنجلوس

وأعلن مولر رحيله عن بايرن ميونيخ بعد مسيرة استمرت 25 عاما مع النادي البافاري.

وذكرت سكاي: "توماس مولر قرر استكمال مسيرته في الملاعب.. وخلال من سبعة إلى عشرة أيام سيعلن وجهته المقبلة في الدوري الأمريكي".

وأضافت "يمتلك مولر عرضين أحدهما من نادي لوس أنجلوس إف سي شريك بايرن ميونيخ في تطوير المواهب".

وكان نادي سينسيناتي الأمريكي، أحد المهتمين بضم مولر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح جيف بيردينج رئيس نادي سينسيناتي الأمريكي: "قدمنا عرضا لتوماس مولر، وأجرينا مناقشات مع وكلائه، ونحترم رغبته ووكلائه في اختيارهم".

وقال مولر في بيان رحيله عن بايرن: "بعد كل التكهنات الأخيرة حولي، أود أن أغتنم هذه الرسالة كفرصة لتقديم بعض التوضيحات. على الرغم من عدد الدقائق التي ألعبها، إلا أني ما زلت أستمتع حقاً باللعب مع اللاعبين في الملعب والقتال معاً من أجل ألواننا والألقاب".

وأضاف "كنت أتمنى أن يكون لي نفس الدور العام المقبل، لكن النادي قرر عدم التفاوض على عقد جديد.أنا أحترم هذا القرار".

وكان فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات كشف عن أن الدوري الأمريكي الوجهة الأقرب لمولر في الموسم المقبل.

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.