زميل عبد المنعم.. نيوم السعودي يكثف مفاوضاته لضم هداف نيس

كثف نادي نيوم السعودي مفاوضاته للتعاقد مع إيفان جويساند هداف نيس الفرنسي.

ويضم نيس بين صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد عبد المنعم.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن نيوم في مفاوضات جادة لحسم التعاقد مع جويساند خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن نيوم مستمر في جلب الصفقات من الدوري الفرنسي، بعدما تعاقد مع ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون، وحارس مرمى نيس مارسين بولكا.

ويمتد عقد جويساند مع نيس الفرنسي حتى صيف 2027.

ولعب جويساند خلال الموسم الماضي 42 مباراة مع نيس وسجل 13 هدفا وصنع 10 آخرين بجميع المسابقات.