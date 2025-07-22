كوكوريا: كنت خائفا من ترامب وقت استلام تشيلسي لكأس العالم للأندية

كشف مارك كوكوريا لاعب تشيلسي عن شعوره بالخوف والارتباك وقت تسلم كأس العالم للأندية بسبب وجود دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة على منصة التتويج.

مارك كوكوريا النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال كوكوريا في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل الإنجليزية: "كنت خائفا من دونالد ترامب رئيس أمريكا خلال تسلم كأس العالم للأندية".

الظهير الأيسر أضاف "قيل لنا كقاعدة عامة أن ترامب سيأتي ليقدم لنا الكأس ولكن لا نستطيع رفعها إلا بعدما يغادر، لكننا فوجئنا أنه لم يرغب في المغادرة وقال لنا سأبقى هنا".

وأتم لاعب منتخب إسبانيا حديثه قائلا: "تسائلت من سيقول له أي شيء عن التعليمات التي جاءت لنا، كنت خائفا للغاية منه ولكن بعد ذلك رفعنا الكأس بشكل طبيعي".

وتوج تشيلسي بكأس العالم للأندية في نسختها الكبيرة للمرة الأولى والتي أقيمت في أمريكا، بعد الفوز في النهائي على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية دون رد.

وكان من المتوقع أن ينحى ترامب عن منصة التتويج بعد استلام الكأس من قبل قائد تشيلس رييس جيمس.

لكن رئيس الولايات المتحدة ظل واقفا بجوار اللاعبين طوال مراسم التتويج والاحتفال برفع الكأس.

مما أثار دهشة العديد من لاعبي تشيلسي خاصة كول بالمر الذي ظل يسأل زملائه في الفريق "ماذا يفعل ترامب".