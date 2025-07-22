خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من ضم محمد عبد الغني
الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 18:11
كتب : رضا السنباطي
اقترب نادي غزل المحلة من التعاقد مع محمد عبد الغني مدافع البنك الأهلي والزمالك السابق.
محمد عبد الغني
النادي : لاعب حر
وانتهى تعاقد محمد عبد الغني مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المنصرم.
وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة يقترب من ضم محمد عبد الغني مدافع البنك الأهلي والزمالك السابق في صفقة انتقال حر.
محمد عبد الغني لعب 24 مباراة مع البنك الأهلي وسجل هدفا منذ انضمامه إليه قادما من الزمالك في يناير 2024.
بينما لعب صاحب الـ32 عاما 187 مباراة مع الزمالك وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين خلال 6 سنوات بجميع المسابقات.
عبد الغني يبدأ مسيرته مع سوهاج وانتقل منه إلى نادي مصر سابق (زد حالي) قبل أن ينضم للزمالك في يناير 2018.
ويواصل غزل المحلة محاولات تدعيم صفوفه تحت قيادة علاء عبد العال تحضيرا للموسم الجديد.
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