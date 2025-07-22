خبر في الجول – الجونة يتمم اتفاقه لضن أحمد جمال لاعب إنبي السابق

أتم نادي الجونة اتفاقه مع أحمد جمال لاعب إنبي السابق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أحمد جمال النادي : لاعب حر الجونة إنبـي

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجونة أتم اتفاقه مع أحمد جمال لاعب إنبي السابق لضمه في صفقة انتقال حر لموسمين.

ويلعب جمال في مركز الجناح الأيمن وتم تصعيده للفريق الأول لإنبي في 2023.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما 6 مباريات في الموسم السابق بدون التسجيل أو الصناعة.

وكان الجونة قد توصل لاتفاق مع أيمن أشرف لضمه لمدة موسمين في صفقة انتقال حر حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

ولم يشارك أيمن أشرف في أي مباراة خلال الموسم الماضي بقميص البنك الأهلي.

وبشكل عام لعب أشرف 24 مباراة بقميص الفريق وتمكن من صناعة هدف.

وأنهى الجونة، الدوري المصري خلال الموسم الماضي في المركز الثاني بمجموعة تفادي الهبوط.

ويقود أحمد مصطفى "بيبو" تدريب الجونة خلال الموسم المقبل.

ولم يعلن الفريق عن أي صفقة حتى الآن لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل.