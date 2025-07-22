خبر في الجول – زد يتمم اتفاقه مع مدافع المحلة لتعويض انتقال محمد إسماعيل لـ الزمالك

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 16:13

كتب : عمرو نبيل

أحمد فتحي كاستيلو - غزل المحلة

أتم نادي زد اتفاقه مع غزل المحلة للتعاقد مع أحمد فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زد توصل لاتفاق مع غزل المحلة على ضم أحمد فتحي مقابل 10 ملايين جنيه.

وسيمتد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم.

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ويسعى نادي زد لتعويض رحيل مدافعه محمد إسماعيل الذي اقترب من الانتقال لنادي الزمالك (طالع التفاصيل).

ولعب مدافع الفريق صاحب الـ26 عاما، 24 مباراة الموسم الماضي، و3 مباريات في كأس مصر.

واحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط الموسم الماضي برصيد 32 نقطة.

وكان غزل المحلة طلب التعاقد مع محمود نبيل لاعب وسط زد.

ويقود زد، محمد شوقي مديرا فنيا للفريق خلفا لحمادة صدقي.

وسبق وأن عمل محمد شوقي كمدرب في الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش.

كما عمل في نفس المنصب رفقة الراحل إيهاب جلال بفترة قصيرة تولى فيها قيادة المنتخب.

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