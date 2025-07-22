جراديشار: شريف استعاد رقمه وهذا لا يؤثر فنيا.. والأجواء مميزة في معسكر تونس

يرى نيتس جراديشار أن إعطاء رقم محمد شريف رقم 10 لن يؤثر على أي شيء فنيًا.

نيتس جراديشار النادي : الأهلي الأهلي

ويتواجد الأهلي في تونس لخوض معسكر إعدادي للموسم الجديد.

وقال جراديشار عبر المركز الإعلامي للأهلي: "الأجواء في معسكر تونس مميزة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تضفي مزيدًا من الصعوبة، وتسهم في تأهيل بدني جيد استعدادًا للموسم الجديد الذي سيكون طويلًا وصعبًا ويتخلله العديد من البطولات الصعبة".

وواصل: "خضنا أول مباراة أمام الملعب التونسي وقدمنا أداءً جيدًا، وأحرزنا أهدافًا، وأهدرنا بعض الفرص، ولا يزال أمامنا الكثير خلال فترة الإعداد من تأهيل وتصحيح الأخطاء حتى نبدأ الموسم بأفضل صورة ممكنة".

وتابع: "محمد شريف لاعب مميز، وسجل هدفين بالأمس، ونحتاج لأن نكون جميعًا في أفضل جاهزية خلال الموسم الطويل، أما بالنسبة لرقم 10، فقد استعاد شريف رقمه، وهذا الأمر لا يؤثر فنيًا بالتأكيد، لأن الأداء في النهاية لا يرتبط بالأرقام، بل بما يقدمه اللاعب داخل الملعب".

وأتم: "نعد الجماهير بأن نقدم أفضل ما لدينا ونقاتل من أجل الفوز بكل البطولات، من أجل النادي، ومن أجل دعمهم المستمر لنا في جميع المناسبات".

وفاز الأهلي في المباراة الودية الأولى بالمعسكر على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف.