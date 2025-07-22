كريم حسن شحاتة يكشف عبر في الجول تطورات الحالة الصحية للمعلم.. وشكر للخطيب ولبيب

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 15:50

كتب : بسام أبو بكر

حسن شحاتة

كشف كريم حسن شحاتة عن الحالة الصحية لوالده أسطورة منتخب مصر كمدرب ولاعب.

حسن شحاتة

النادي : معتزل

وقال كريم حسن شحاتة لـ FilGoal.com: "والدي أجرى عملية جراحية في المعدة وسارت الأمور بشكل جيد وتحسنت حالته ولكنه سيستمر لفترة في العلاج".

وأضاف "أشكر كل المنظومة الرياضية لأن الجميع أراد الاطمئنان عليه وأشكر محمود الخطيب الذي اتصل بي من خارج مصر أثناء تواجد والي في غرفة العمليات، كما أشكر حسين لبيب وأحمد سليمان على الزيارة".

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يُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، والأنجح على الإطلاق على المستوى القاري.

وقاد شحاتة منتخب مصر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في أعوام 2006 و2008 و2010.

شحاتة هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية.

وهو الأكثر تتويجا بها أيضا، بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا الأسبق.

حسن شحاتة
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