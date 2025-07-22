الرحيل سيتأجل؟ سبورت: اتجاه لإجراء تير شتيجن جراحة في الظهر

يتجه مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة إلى إجراء جراحة في الظهر.

وحسب صحيفة سبورت، فإن تير شتيجن حارس مرمى برشلونة يتجه لإجراء جراحة في الظهر سيغيب على إثرها 4 أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن الجراحة ستؤدي إلى استمراره مع برشلونة وهو ما لا تريده الإدارة الرياضية.

وسيغيب تير شتيجن عن الجولة الآسيوية للفريق الكتالوني.

ولم يتدرب تير شتيجن مع الفريق واكتفى بالتواجد في صالة الألعاب الرياضية في الأيام الأخيرة.

وتعاقد برشلونة مؤخرًا مع الحارس جوان جارسيا، وجدد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

ووفقًا للتقارير، فإن مدرب الفريق هانز فليك تحدث مع تير شتيجن وأبلغه بأنه لن يكون الحارس الأول أو الثاني في الفريق خلال الموسم المقبل.

وتسعى إدارة برشلونة إلى التخلص من تير شتيجن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حين أن اللاعب يرفض الرحيل حتى الآن.

ولعب حارس برشلونة الماضي المنقضي 8 مباريات في الدوري، ومباراة في دوري أبطال أوروبا فيما غاب بقية الموسم للإصابة.