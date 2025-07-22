بعد انسحاب مركز شباب تلا.. إجراء قرعة المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني ب

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 15:41

كتب : محمد جمال

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أجريت صباح اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة المجموعة الثالثة "أ" بدوري القسم الثاني "ب".

وأعيدت إجراء القرعة بعد انسحاب مركز شباب تلا من المشاركة في المسابقة موسم 2025-2026.

وأصبح عدد الفرق في المسابقة 14 فريقا بدلا من 15، وبات عدد أسابيع المسابقة 26 أسبوعا.

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وأسفرت القرعة عن المواجهة التالية في الجولة الأولى:

بايونيرز × بيلا

اتحاد نبروه × اللجنة الرياضية بالشنواني

بني عبيد × كفر الشيخ

دكرنس × الصيد بالمحلة

اتحاد بسيون × سمنود

مركز شباب كوم حمادة × منية النصر

ميجا سبورت × شربين

وانسحب تلا بسبب تعرضه لإيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مديونية النادي والمقدرة بـ 85 ألف جنيه لثلاثة لاعبين أجانب.

وكان تلا قد قرر المشاركة بفريق مواليد 2007 إذا لم يوافق الاتحاد على انسحابه من الدوري.

وأصبح تلا ثاني الفرق المنسحبة من دوري القسم الثاني ب بعد أسمنت أسيوط الذي انسحب اعتراضا على مشاركة فرق من الجيزة بمجموعة الصعيد.

اتحاد الكرة المصري مركز شباب تلا
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