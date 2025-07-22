حسين لبيب وأحمد سليمان يزوران حسن شحاتة بالمستشفى
الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 15:01
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك زيارة حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة لحسن شحاتة.
وتعرض حسن لوعكة صحية أجرى بسببها عملية جراحية.
وحرص الثنائي على زيارة حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك ومدربه الأسبق ومدرب منتخب مصر التاريخي.
وسبق لأحمد سليمان التواجد مع حسن شحاتة كمدرب حراس مرمى خلال فترة توليه تدريب منتخب مصر.
يُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، والأنجح على الإطلاق على المستوى القاري.
وقاد شحاتة منتخب مصر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في أعوام 2006 و2008 و2010.
شحاتة هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية.
وهو الأكثر تتويجا بها أيضا، بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا الأسبق.
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