الرياضية: أهلي جدة يرفض اللعب في السوبر السعودي لتعويض الهلال.. وموقف الشباب

رفض نادي أهلي جدة المشاركة في بطولة السوبر السعودي لتعويض الهلال.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن أهلي جدة رفض المشاركة في السوبر السعودي لعدم الجاهزية الفنية واكتمال التعاقدات.

ووفقا للصحيفة فإن الشباب سيوافق على لعب البطولة حال مخاطبته رسميا.

ووفقاً للائحة التنظيمية للسوبر السعودي، فإن المادة الثامنة تنص على أن انسحاب أي نادٍ بعد صدور الجدول الرسمي للبطولة يُعد مخالفة تستوجب إحالة الملف إلى لجنة الانضباط والأخلاق للنظر فيه، واتخاذ القرارات اللازمة وفق لائحة الانضباط، مع إلزام النادي المنسحب بتحمّل التعويضات عن الأضرار والخسائر التي يتسبب فيها، على أن يحدد الاتحاد قيمة تلك التعويضات، فضلاً عن الغرامة المالية التي تصل إلى نصف مليون ريال.

إلى ذلك، أوضح نادي الهلال سبب عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي.

لى ذلك، أوضح نادي الهلال سبب عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي.

ونشر الهلال بيانه عبر موقعه الرسمي كالتالي:

اتخذت شركة نادي الهلال قرار الاعتذار عن عدم مشاركة الفريق في بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025/ 2026م، وذلك عبر خطاب رسمي بعثته إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، فنّدت خلاله المسببات التي أفضت إلى الاعتذار عن المشاركة في تلك النسخة.

وأكدّت الشركة خلال الخطاب أن قرعة بطولة كأس السوبر السعودي التي أجريت بتاريخ 19 يونيو 2025م، أقيمت بعد يوم واحد من أول مباراة خاضها الهلال في دور المجموعات ضمن كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية أمام "ريال مدريد الإسباني"، والتي واصل بعدها ممثل الوطن مشاركته المشرّفة بالتأهل إلى دور الـ16، ثم التأهل إلى دور الـثمانية الذي أقيم في تاريخ 4 يوليو 2025، واضطر بعدها الفريق إلى المكوث في مدينة "أورلاندو" ثلاثة أيام لظروف الطيران، مما أدى إلى تقلّص فترة إجازة اللاعبين السنوية إلى 24 يومًا في حالة الاعتذار عن المشاركة في كأس السوبر السعودي، و21 يومًا في حالة المشاركة وذلك يخالف ما نصّت عليه الفقرة (5.6) من العقود الإلزامية الواردة في ملاحق لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

والتي تنص على أن الإجازة السنوية للاعبين هي ثمانية وعشرون (28) يومًا كحد أدنى، وهذه الفقرة هي بالفعل منصوص عليها في كافة عقود اللاعبين المحترفين للفريق.

وأوضح الخطاب أن الظروف الاستثنائية التي مرّ بها "الهلال"، جعلت بداية إجازة اللاعبين السنوية تصادف بداية فترة التحضيرات الصيفية للأندية الأخرى المنافسة، حيث اضطر الفريق إلى تأجيل بداية التحضيرات للموسم الجديد، مما زاد من نسبة عدم تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في البطولة، كما أن الجدول الزمني لمواعيد انطلاق البطولات المحلية المرسل من قبل الاتحاد السعودي بتاريخ 1 يونيو 2025، لم يكن يتضمن مكان إقامة بطولة كأس السوبر السعودي في مقاطعة "هونج كونج".

حيث لم يتم الإعلان عن موقع إقامة البطولة إلاّ في تاريخ 13 يونيو 2025، وحينها كانت بعثة الفريق سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجميع المباريات لم تُلعب بعد، وتاريخ انتهاء المشاركة الدولية غير معروف.

وشدّدت الشركة على اعتزازها بالمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي كأحد البطولات السعودية التي يفخر النادي بتحقيقها عدة مرات، إلاّ أن الاعتذار عن المشاركة في هذه النسخة جاء بعد الاطلاع على المؤشرات البدنية والعضلية لعدد من اللاعبين، حيث أظهرت إنهاكًا وجهدًا بالغًا بعد موسم رياضي منصرم امتد عامًا وأسبوع، بعد أن شاركوا مع المنتخبات الوطنية عقب نهاية الموسم دون توقف.

إلى أن شاركوا في كأس العالم للأندية، مما يزيد من خطورة حدوث إصابات متعدّدة، ولذا فإن منفعة الاعتذار عن المشاركة لا تقتصر على النادي فحسب، بل وكذلك المنتخب السعودي الذي يتأهب لمعسكر خلال شهر أكتوبر المقبل تحضيرًا لملحق التأهل إلى كأس العالم بمشاركة عدد من لاعبي الهلال.

وطالبت شركة نادي الهلال خلال خطابها بإعادة النظر في إيجاد حلول بديلة تُسهم في إقامة البطولة وتحقيق أهدافها التسويقية والترويجية لرياضة المملكة في "هونج كونج" دون مشاركة الهلال تقديرًا للظروف الاستثنائية التي مرّ بها الفريق، نظرًا لأن الهدف الأسمى من الاعتذار هو السعي نحو سلامة وجاهزية اللاعبين الدوليين قبل معسكر المنتخب السعودي، وبقية المنافسات المحلية، بعد موسم حافل اختتمه الهلال بمشاركة مثّل فيها المملكة في كأس العالم للأندية خير تمثيل.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تأكيد اعتذار نادي الهلال عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح.

وقال الاتحاد السعودي في بيان:

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا رسميا من شركة نادي الهلال يتضمن تأكيد اعتذار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025 في هونج كونج.

وبناء عليه، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك من خلال اللجان المختصة.

كما سيتم العمل بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا السياق حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحرصه على حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك استنادا إلى نظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية في وقت سابق أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حاول إقناع مسؤولي الهلال بالمشاركة "التزاما بالبنود التعاقدية مع البلد المستضيف التي تضمنت أسماء الفرق ونجومها المقرر حضورهم".

وفي حال لم يشارك الهلال فمن المنتظر أن يتعرض لعقوبات وهي حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة إذ تأهل لها، وغرامة مالية.

وكان من المنتظر أن يلتقي النصر والهلال يوم 19 أغسطس، ثم القادسية والهلال في اليوم الثاني.

ويستضيف ملعب هونج كونج الدولي جميع المباريات والنهائي الذي سيقام يوم 23 أغسطس.