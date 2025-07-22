خبر في الجول - عرض إماراتي لرئيس لجنة الحكام المصرية
الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 14:23
كتب : محمد جمال
تلقى أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عرضا إماراتيا.
وعلم FilGoal.com أن رويز تلقى عرضا للعمل في لجنة الحكام في الإمارات.
ولم يبلغ رويز، الاتحاد المصري حتى الآن بموقفه بعد العرض سواء بالموافقة على العرض الإماراتي.
وقال مصدر من الاتحاد المصري لـ FilGoal.com: "أوسكار رويز يعود خلال ساعات إلى مصر ويتواجد في معسكر رخص تقنية الفيديو المقام حاليا بشكل طبيعي".
وتولى أوسكار رويز مسؤولية لجنة الحكام في مصر فبراير الماضي.
واتخذ رويز قرارا بمنع الحكام الذين وصلوا لسن الـ 45 من لعب دور حكم الساحة خلال مباريات الدوري المصري الممتاز.
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