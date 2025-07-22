سكاي: بولونيا يرفض عرض نوتنجهام لضم ندوي.. ونابولي في الخلفية

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 13:37

كتب : FilGoal

دان ندوي بولونيا - نابولي

نابولي بولونيا نوتنجهام فورست دان ندوي
نرشح لكم
كورييري ديلو سبورت: كلوب بروج يتوصل لاتفاق مع إنتر لضم نجل ستانكوفيتش 5 ملايين يورو فاصلة.. ليكيب: أتلتيكو مدريد في مفاوضات مع تشيلسي لضم فيجا رومانو: كونسيساو يتنازل عن 20% من راتبه لإتمام انتقاله لـ يوفنتوس العودة لكامب نو ستتأخر.. برشلونة يعلن مواجهة كومو في بطولة جوان جامبر على ملعب يوان كرويف ديلي ميل: مانشستر يونايتد يعرض استعارة إيميليانو مارتينيز.. ورد أستون فيلا تقرير: باريس سان جيرمان يعرض على دوناروما راتب مخفض.. وموقف الحارس عودة بعد 6 سنوات.. بيتيس يتعاقد مع الحارس باو لوبيز سبورت إيطاليا: أتالانتا يستعد لضم كييزا.. وشرط على ليفربول لإتمام الصفقة
أخر الأخبار
خبر في الجول - عرض إماراتي لرئيس لجنة الحكام المصرية دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – اتجاه لإلغاء المباراتين الوديتين لمنتخب مصر الثاني ضد سوريا دقيقة | الكرة المصرية
كورييري ديلو سبورت: كلوب بروج يتوصل لاتفاق مع إنتر لضم نجل ستانكوفيتش 16 دقيقة | ميركاتو
وكيله: تشاكا يرغب في الانتقال لسندرلاند.. ونتمنى احترام ليفركوزن لرغبته 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: بولونيا يرفض عرض نوتنجهام لضم ندوي.. ونابولي في الخلفية 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
تمهيدا لانتقاله إلى الزمالك.. عبد الحميد معالي يودع جماهير اتحاد طنجة 59 دقيقة | الدوري المصري
5 ملايين يورو فاصلة.. ليكيب: أتلتيكو مدريد في مفاوضات مع تشيلسي لضم فيجا ساعة | الكرة الأوروبية
آس: بيتيس عرض ضم سيبايوس مقابل 5 ملايين.. ورد ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن
/articles/509773/سكاي-بولونيا-يرفض-عرض-نوتنجهام-لضم-ندوي-ونابولي-في-الخلفية