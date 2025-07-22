تمهيدا لانتقاله إلى الزمالك.. عبد الحميد معالي يودع جماهير اتحاد طنجة

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 13:25

كتب : FilGoal

عبد الحميد معالي - منتخب المغرب للشباب

أرسل عبد الحميد معالي رسالة وداعية لجماهير فريقه اتحاد طنجة.

وتأتي الرسالة تمهيدا لانتقال اللاعب للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أتم اتفاقه مع اتحاد طنجة على ضم معالي مقابل 500 ألف دولار يتم دفعهم على قسطين.

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وكتب معالي عبر حسابه على إنتسجرام: عائلتي الثانية نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، هكذا هي سنة الحياة، لكل بداية نهاية، كل لحظة عشتها بين جدرانك، كل تعب، كل فرحة، كل دمعة، كل انكسار، وكل انتصار، سيبقى محفورًا في ذاكرتي، في قلبي، ووجداني إلى الأبد.

رحلتي مع الفريق انتهت، ولكن على وقع ألوانها وشعارها وذكرياتها، سأبدأ رحلة تحدٍّ جديدة، أتمنى من الله العلي القدير التوفيق والنجاح فيها

أشكر جماهيرنا الرائعة، والتي كانت دائمًا خلفي، تدفعني للتميّز، وتشجعني على العطاء بلا حدود.

جماهير هيركوليس العظيمة، كانت صرخاتكم وتشجيعكم لي بمثابة الوقود الذي يغذي طموحي، ويقوي يقيني وإيماني بمؤهلاتي،

وإن دعمكم للاعبين والفريق يجعل من المستحيل ممكنًا، فألف تحية لكم وسلام.

مع رحيلي، أترك جزءًا من قلبي هنا، وأعلم أنني سأحمل معي ذكريات لا تُنسى، وروح الفريق التي تعلمتها منكم.

شكرًا لكم على كل لحظة حلوة ومرة، وأعدكم أنني سأظل أحب هذا النادي وجماهيره من كل قلبي.

شكرًا للمكتب المسير، شكرًا للأطقم التقنية التي تدربت على أيديها، شكرًا لجميع اللاعبين الذين جاورتهم، شكرًا للطاقم الطبي والإداريين والمستخدمين، شكرًا لكل شخص دعمني، شكرًا للجميع.

اتحاد طنجة في القلب إلى الأبد.

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اللاعب صاحب الـ19 عاما وقّع على عقود انضمامه للزمالك 5 سنوات ويتبقى وصوله للقاهرة لحسم باقي التفاصيل بشكل رسمي.

عبدالحميد معالي يعد من أبرز المواهب الكرة المغربية ومثل منتخبات الناشئين والشباب بالمغرب.

وشارك معالي في كأس العالم تحت 17 سنة بالعام الماضي.

كما شارك معالي في 30 مباراه مع الفريق الأول لنادي اتحاد طنجة.

ومن المقرر أن يقيد الزمالك، عبد الحميد معالي تحت السن.

وتعاقد الزمالك مع خمسة لاعبين رسميا حتى الآن، هم المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، وشيكو بانزا جناح إشتريلا أمادورا، وثنائي فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر وآدم كايد في الهجوم.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اقترب من ضم أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي مقابل انتقال مصطفى شلبي، وسيد عبد الله لاعبي الفريق إلى البنك الأهلي، بجانب الاقتراب من ضم أدم كايد الجناح الفلسطيني بعد التوصل لاتفاق نهائي معه ومع ناديه بانتظار اجتيازه للكشف الطبي وإعلان الصفقة.

وأنهى الزمالك تعاقده مع كل من جيفرسون كوستا المدافع الأنجولي تحت السن، وسيدي ندايي المهاجم السنغالي تحت السن، وأحمد رفاعي المدافع الشاب.

كما انتهى تعاقد حمزة المثلوثي المدافع التونسي مع الفريق، واتفق الطرفان على عدم تجديده، بجانب اعتزال محمد عبد الشافي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" كرة القدم.

الزمالك اتحاد طنجة عبد الحميد معالي
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