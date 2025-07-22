5 ملايين يورو فاصلة.. ليكيب: أتلتيكو مدريد في مفاوضات مع تشيلسي لضم فيجا

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 12:52

كتب : FilGoal

ريناتو فيجا - تشيلسي

يستمر نادي أتلتيكو مدريد في مفاوضاته مع تشيلسي للتعاقد مع ريناتو فيجا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة "ليكيب" فإن أتلتيكو مدريد عرض 35 مليون يورو لضم اللاعب البرتغالي.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الإنجليزي لن يخفض مطالبه البالغة 40 مليون يورو، لذلك المسافة بين العرض والطلب 5 ملايين يورو والمفاوضات جارية بين الناديين.

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وأوضحت الصحيفة أن المدافع اتفق بشكل كامل مع أتلتيكو مدريد على كافة بنود عقده.

وينتهي عقد فيجا مع تشيلسي في 2031.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 21 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى يوفنتوس.

وتعاقد تشيلسي مع فيجا في الصيف الماضي مقابل 14 مليون يورو قادما من بازل.

وإجمالا، لعب فيجا الموسم الماضي 33 مباراة سواء مع تشيلسي ويوفنتوس وسجل هدفين وصنع مثلهما وحصل 6 بطاقات صفراء ولم يطرد.

ريناتو فيجا تشيلسي ميركاتو أتلتيكو مدريد
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