آس: بيتيس عرض ضم سيبايوس مقابل 5 ملايين.. ورد ريال مدريد

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 12:51

كتب : FilGoal

داني سيبايوس - ريال مدريد - برشلونة

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن رغبة ريال بيتيس في التعاقد مع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد.

وفقا لآس فإن بيتيس قد عرض ضم اللاعب مقابل 5 ملايين يورو ولكن ريال مدريد رفض وطالب بالحصول على 15 مليون للموافقة.

ومن جانبه وافق اللاعب على تخفيض راتبه الذي يتحصل عليه مع ريال مدريد من أجل الانضمام لبيتيس فريقه السابق.

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وقال اللاعب الإسباني للصحفيين في وقت سابق: "ريال بيتيس بيتي وسيظل كذلك دائما، آمل أن يكون بابه مفتوحا لي، سنتحدث عن مستقبلي بعد هذا الأسبوع إذ لم نجتمع بعد".

وينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد صيف 2027.

وشارك سيبايوس مع ريال مدريد هذا الموسم في 43 مباراة، لم يتمكن من تسجيل أهداف، وصنع هدفين.

وتكون سيبايوس في ريال بيتيس وتدرج في الفئات السنية للفريق حتى لعب في الفريق الأول ثم انتقل إلى ريال مدريد وأرسنال وعاد مرة أخرى للملكي.

وتعاقد ريال مدريد في الميركاتو الصيفي حتى الآن مع ترينت أليكساندر أرنولد من ليفربول وفرانكو ماستانتونو من ريفر بليت على أن ينضم بعد بلوغه عامه الـ18.

وكذلك ألفارو كاريراس من بنفيكا ودين هاوسن من بورنموث.

بينما رحل لوكا مودريتش إلى ميلان وخيسوس فاييخو إلى ألباسيتي ولوكاس فاسكيز.

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