رومانو: كونسيساو يتنازل عن 20% من راتبه لإتمام انتقاله لـ يوفنتوس

وقع فرانسيسكو كونسيساو لاعب بورتو على وثائق تنازله عن 20% من راتبه للانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقضى اللاعب البرتغالي الموسم الماضي معارا إلى يوفنتوس دون وجود بند أحقية الشراء وعاد إلى ناديه مجددا.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن كونسيساو وقع على تنازل عن 20% من راتبه لإتمام انتقاله إلى يوفنتوس.

ووفقا لرومانو فإن النادي الإيطالي أتم اتفاقه مع بورتو مقابل 30 مليون يورو على 4 أقساط.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي سيرحل بقيمة أقل من الشرط الجزائي في عقده مع بورتو حاليا.

وكان بيدرو مايا المتحدث الرسمي للنادي البرتغالي قال لـ FilGoal.com في وقت سابق: "كونسيساو يتضمن في عقده شرط جزائي مخفض بقيمة 30 مليون يورو من 15 يونيو حتى 15 يوليو الماضي".

وأتم " عقب هذا التاريخ ستعود قيمة الشرط الجزائي لـ 45 مليون يورو تلقائيا، اللاعب الآن في إجازة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية مع يوفنتوس".

وينتهي عقد كونسيساو مع بورتو صيف 2029.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 40 مباراة مع البيانكونيري وسجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين.