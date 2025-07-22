العودة لكامب نو ستتأخر.. برشلونة يعلن مواجهة كومو في بطولة جوان جامبر على ملعب يوان كرويف

كشف نادي برشلونة عن منافسه في بطولة جوان جامبر الودية.

وسيلتقي برشلونة مع كومو الإيطالي يوم 10 أغسطس في النسخة الـ60 من البطولة.

وأشار برشلونة إلى أن المباراة ستقام على ملعب يوهان كرويف، وهو الملعب الثاني لبرشلونة الذي تُقام عليه مباريات الفريق الرديف وفريق السيدات.

وستقام المباراة على يوهان كرويف لعدم جاهزية ملعب كامب نو لاستضافة المباريات حتى الآن كما كان متوقعا.

وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق عودته لكامب نو يوم 10 أغسطس في بطولة جوان جامبر، وهو ما لن يتم في الوقت الحالي لعدم جاهزيته.

ويُعد كومو تاسع فريق إيطالي يشارك في بطولة جوان جامبر بعد سامبدوريا، وميلان الذي لعب 3 مرات، وإنتر، ويوفنتوس الذي اشترك مرتين، ونابولي، وبارما، وروما، وبريشيا.

ويضم كومو سيرجي روبيرتو قائد برشلونة السابق، كما يقوده تدريبيا سيسك فابريجاس نجم الفريق في وقت سابق.