ديلي ميل: مانشستر يونايتد يعرض استعارة إيميليانو مارتينيز.. ورد أستون فيلا

عرض مانشستر يونايتد على نظيره أستون فيلا استعارة إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن أستون فيلا رفض عرض مانشستر يونايتد لاستعارة الحارس الأرجنتيني.

وظهر مارتينيو وهو يحيي جماهير الفريق في المباراة الأخيرة على ملعبه هذا الموسم وظهر عليه التأثر مما أدى لتكهنات حول توديعه للجماهير.

صاحب الـ 32 عاما يملك عقدا يمتد حتى 2029 مع نادي أستون فيلا.

وتلقى مارتينيز عرضا من الدوري السعودي في وقت سابق إلا أنه رفض الانتقال لأسباب رياضية حسب التقارير الإخبارية.

وضمن أستون فيلا التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وشارك ماترينيز في 52 مباراة بقميص أستون فيلا منذ بداية الموسم وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة، بينما استقبل 61 هدفا.