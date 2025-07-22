تقرير: باريس سان جيرمان يعرض على دوناروما راتب مخفض.. وموقف الحارس

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 12:08

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - منتخب إيطاليا

يرغب نادي باريس سان جيرمان في تجديد عقد جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق براتب مخفض.

وينتهي عقد حارس المرمى الإيطالي في الصيف المقبل.

ووفقا لـ "RMC" فإن دوناروما يريد الحصول على نفس راتبه الحالي البالغ 12 مليون يورو ويرفض تخفيضه.

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وحسب RMC فإن باريس سان جيرمان قلق حيال مفاوضات تجديد عقد دوناروما بعد أن وصلت لطريق مسدود.

وتحدث الحارس البالغ من العمر 26 عاما من قبل حول إمكانية رحيله والعودة لإيطاليا من باب إنتر.

وقال دوناروما لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت من قبل: " اهتمام إنتر بضمي؟ يسعدني ذلك، لكن سنناقش هذه الأمور لاحقا، أنا سعيد بالعودة لأنني أفتقد إيطاليا حقا".

وحصل دوناروما باريس سان جيرمان على الثلاثية بالتتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وبدأ دوناروما مسيرته الكروية في شباب ميلان الغريم التقليدي لإنتر في المدينة.

ورحل دوناروما إلى باريس سان جيرمان دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ميلان في صيف 2021.

إنتر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي دوناروما
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