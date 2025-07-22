عودة بعد 6 سنوات.. بيتيس يتعاقد مع الحارس باو لوبيز

أعلن ريال بيتيس تعاقده مع باو لوبيز حارس مرمى تولكا المكسيكي السابق.

وانتقل لوبيز إلى بيتيس في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق المكسيكي.

صاحب الـ30 عاما كان قد انضم إلى تولكا في شهر يناير الماضي قادما من أولمبيك مارسيليا.

وسبق لباو لوبيز اللعب مع ريال بيتيس لمدة موسم في 2018 قبل أن يرحل إلى روما.

ولعب لوبيز في أكثر من فريق إسباني، وهم إسبانيول وبيتيس وجيرونا، كما سبق له اللعب مع توتنهام وروما ومارسيليا.

وشارك لوبيز مع تولكا في 11 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات، وأسهم في تتويج الفريق بالدوري المكسيكي.

ويشارك بيتيس في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وكان بيتيس قد تعاقد مع حارس مرمى آخر، وهو ألفارو فاييس.

كما تعاقد النادي مع جونيور فيربو، وجونزالو بيتي، ورودريجو ريكيلمي.