عودة بعد 6 سنوات.. بيتيس يتعاقد مع الحارس باو لوبيز

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 11:54

كتب : FilGoal

باو لوبيز - روما - أياكس - الدوري الأوروبي

أعلن ريال بيتيس تعاقده مع باو لوبيز حارس مرمى تولكا المكسيكي السابق.

وانتقل لوبيز إلى بيتيس في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق المكسيكي.

صاحب الـ30 عاما كان قد انضم إلى تولكا في شهر يناير الماضي قادما من أولمبيك مارسيليا.

أخبار متعلقة:
تقرير: ريال بيتيس يرغب في استعارة سيبايوس.. ورد ريال مدريد سيبايوس: سنجتمع للحديث عن مستقبلي.. وريال بيتيس بيتي دائما موندو ديبورتيفو: ريكيلمي يقترب من الانضمام لـ ريال بيتيس موندو ديبورتيفو: رودريجو ريكيلمي على رادار ريال بيتيس

وسبق لباو لوبيز اللعب مع ريال بيتيس لمدة موسم في 2018 قبل أن يرحل إلى روما.

ولعب لوبيز في أكثر من فريق إسباني، وهم إسبانيول وبيتيس وجيرونا، كما سبق له اللعب مع توتنهام وروما ومارسيليا.

وشارك لوبيز مع تولكا في 11 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات، وأسهم في تتويج الفريق بالدوري المكسيكي.

ويشارك بيتيس في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وكان بيتيس قد تعاقد مع حارس مرمى آخر، وهو ألفارو فاييس.

كما تعاقد النادي مع جونيور فيربو، وجونزالو بيتي، ورودريجو ريكيلمي.

باو لوبيز ريال بيتيس
نرشح لكم
ديلي ميل: مانشستر يونايتد يعرض استعارة إيميليانو مارتينيز.. ورد أستون فيلا تقرير: باريس سان جيرمان يعرض على دوناروما راتب مخفض.. وموقف الحارس سبورت إيطاليا: أتالانتا يستعد لضم كييزا.. وشرط على ليفربول لإتمام الصفقة لتعويض ثيو.. رومانو: ميلان أتم افتقه مع برايتون للتعاقد مع إستوبينيان بعد عدم اقتناع أليجري به.. رومانو: ولفرهامبتون يقدم عرضه لضم بوبيل أزمة غريبة توقف تجديد عقد دي يونج مع برشلونة بعد نهاية عقده مع إنتر.. رد ستار يتعاقد مع أرناوتوفيتش رومانو: حقيقة اهتمام برشلونة بضم رودريجو
أخر الأخبار
ديلي ميل: مانشستر يونايتد يعرض استعارة إيميليانو مارتينيز.. ورد أستون فيلا 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: باريس سان جيرمان يعرض على دوناروما راتب مخفض.. وموقف الحارس 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - مريم متولي تنتقل من الزمالك إلى الدوري الإيطالي للكرة الطائرة 17 دقيقة | كرة طائرة
عودة بعد 6 سنوات.. بيتيس يتعاقد مع الحارس باو لوبيز 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
سبورت إيطاليا: أتالانتا يستعد لضم كييزا.. وشرط على ليفربول لإتمام الصفقة 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
لتعويض ثيو.. رومانو: ميلان أتم افتقه مع برايتون للتعاقد مع إستوبينيان 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد عدم اقتناع أليجري به.. رومانو: ولفرهامبتون يقدم عرضه لضم بوبيل ساعة | ميركاتو
لاعب المصري وحرس الحدود السابق.. إيتوجا ينضم لاتحاد خنشلة الجزائري ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن
/articles/509764/عودة-بعد-6-سنوات-بيتيس-يتعاقد-مع-الحارس-باو-لوبيز